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Медведев — о контракте с «Ростовом»: «У меня соглашение еще на полгода, дальше все зависит от клуба»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Вратарь «Ростова» Никита Медведев высказался о возможности продления контракта с желто-синими. Летом 2024 года голкипер может стать свободным агентом.

«У меня контракт еще на полгода. Мое дело — выходить, тренироваться, играть. Дальше уже все зависит от клуба. Я об этом не думаю. Сейчас в оставшихся играх надо взять максимум очков. Дай бог, все получится. Я очень счастлив в «Ростове», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

28-летний футболист играет за «Ростов» с 2022 года. В сезоне-2023/24 он провел 5 матчей, пропустил 5 голов.

Источник: РБ Спорт
Никита Медведев
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
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5
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6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
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11
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 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
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15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
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