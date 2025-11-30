Непомнящий: «А почему «Балтика» должна повалиться? Скамейка есть, Талалаев умеет готовить команды зимой»

Известный тренер Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» оценил перспективы «Балтики» в этом сезоне.

— На что «Балтика» с таким футболом может претендовать на длинной дистанции?

— Знаете, когда в первом туре «Балтика» сыграла вничью с «Динамо», мне многие говорили: команда Талалаева обязательно повалится, не хватит ресурса. Отвечал: подождите, давайте понаблюдаем еще. У калининградцев же нормальная скамейка, обойма. А Талалаев имеет опыт подготовки команд в зимнюю паузу. Поэтому я не вижу причин, по которым балтийцы притормозят. Смущает только один момент.

— Какой?

— Талалаеву теоретически могут «впаять» сейчас несколько игр, дисквалифицировать, что может сказаться на результатах команды на определенном отрезке. Это единственный минус. А в целом, считаю, «Балтика» продолжит поступательно двигаться, давать бой грандам.

— И даже способна залезть в медали?

— Все реально.