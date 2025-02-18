Защитник «Акрона» Эсковаль получил перелом носа в игре с «Ростовом»

Защитнику «Акрона» Родриго Эсковалю сломали нос в товарищеском матче с «Ростовом», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

«Завтра игроку предстоит операция в местной клинике. Через неделю футболист сможет вернуться к тренировкам в специальной защитной маске», — говорится в сообщении.

27-летний португалец в этом сезоне провел 19 матчей за российский клуб и забил 1 гол.