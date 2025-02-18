«Локомотив» не смог подписать нападающего «Вердера» Дукша из-за высоких запросов игрока

Бывший вратарь «Локомотива» и посредник в переговорах Дарио Крешич рассказал «СЭ» подробности срыва трансфера нападающего «Вердера» Марвина Дукша в московский клуб.

Ранее Telegram-канал «Sport Baza» сообщил, что игрок запросил у «Локомотива» зарплату в размере 2,5 миллиона евро в год.

«Переговоры начались хорошо. На первой стадии все получалось. Проблемы возникли при обсуждении личных условий игрока, которые, по мнению клуба, были очень большие. Мы пытались найти способы решения этого. Со всем остальным все было в порядке. Но также поджимало время, близится конец трансферного окна. К сожалению, переход не получилось осуществить из-за личных условий игрока. Дукш — отличный футболист. Но его условия были большими для клуба», — сказал Крешич «СЭ».

В сезоне-2024/25 30-летний Дукш провел 25 матчей за «Вердер» во всех турнирах, где сумел отличиться 7 голами и 9 результативными передачами.