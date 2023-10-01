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1 октября, 23:33

Зарема Салихова считает, что костяк в «Спартаке» должен быть русским

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Зарема Салихова.
Фото Global Look Press

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на поражение красно-белых от «Крыльев Советов» (0:4) в матче 10-го тура РПЛ.

По ее словам, костяк состава московской команды должны составлять российские футболисты, а не иностранцы.

«Уходя из «Спартака» я лично говорила Александру Матыцыну продолжать делать проект с Павлом Андреевым. Костяк в «Спартаке» должен быть русским. Они не захотели приобрести ни Горшкова, ни Ежова, ни Пиняева. Теперь парни из «Крыльев» катком прошлись по трансферной кампании Малышева и Эшуорта. Еще раз говорю: браво, Игорь Осинькин!» — приводит Metaratings слова Салиховой.

После 10 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 16 очками.

В следующем туре РПЛ красно-белые встретятся с ЦСКА на своем поле. Игра состоится 8 октября.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль согласился с тем, что игра с «Крыльями Советов» была худшей за все время его работы в московском клубе.

По данным «СЭ», главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может быть отправлен в отставку в случае поражения от красно-синих.

&laquo;Крылья Советов&raquo; крупно обыграли &laquo;Спартак&raquo; в&nbsp;10-м туре. «Спартак» унижен в Самаре и остался без Соболева на дерби. Игра «Крыльев» — восторг!

Источник: Metaratings
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 2
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 1 : 0
1.10 14:00
Факел – Сочи
 2 : 0
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 4 : 0
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 1 : 1
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
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Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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