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Сегодня, 19:16

Абаскаль согласился с тем, что матч с «Крыльями» — худший при испанце в «Спартаке»: «Если говорим о счете, то однозначно»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил замены нападающего красно-белых Квинси Промеса и защитника Даниила Хлусевича во втором тайме матча 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:4).

Промес покинул поле на 60-й минуте встречи, Хлусевич был заменен на 82-й минуте

— С чем были связаны замены Промеса и Хлусевича?

— Замена Хлусевича обусловлена его травмой. Промеса заменили, чтобы усилить игру в атаке.

— Соболев получил четвертую желтую карточку. Как «Спартак» будет играть против ЦСКА без Александра, учитывая, что Мелешин травмирован?

— Мы подготовимся к этому матчу. Будем рассчитывать на тех, кто у нас есть в распоряжении. У нас есть футболисты, которые могут сыграть в нападении. Благодаря гибкости у нас будет возможность заходить в финальную треть, и мы это сделаем.

— Можно ли назвать сегодняшний матч худшим для «Спартака» при вашем руководстве?

— Если мы говорим о счете, то однозначно да. Что касается самой игры, определенные моменты были. Да, соперник нас наказал, реализовав все свои моменты. Сейчас не время говорить, а время действовать. Нужна реакция, — сказал Абаскаль на пресс-конференции.

«Спартак» с 16 очками идет на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Следующий матч красно-белые проведут 4 октября в FONBET Кубке России против «Динамо». 8 октября «Спартак» встретится с «Пари НН» в 11-м туре РПЛ.

Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 2
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 1 : 0
1.10 14:00
Факел – Сочи
 2 : 0
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 4 : 0
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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