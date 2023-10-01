Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

1 октября, 23:30

«Ахмат» — «Динамо»: штрафной удар, с которого гости сравняли счет, назначен ошибочно

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эпизод в матче «Ахмат» — «Динамо».
Фото Скриншот трансляции

На 50-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Динамо» (1:1) арбитр Артем Чистяков ошибочно назначил штрафной удар, после розыгрыша которого гости сравняли счет. В том эпизоде динамовец Муми Нгамале подпрыгнул, чтобы уйти от контакта с ногами Светослава Ковачева и Ивана Олейникова. Он успешно выполнил это техническое действие, перепрыгнул соперников, но затем почему-то упал на газон и изобразил боль. Судья отреагировал и зафиксировал фол. Непонятно чей, потому что ни Ковачев, ни Олейников ничего не нарушили. Странно, что при этом ни один, ни другой не стали спорить с рефери.

Муми Нгамале.
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

После выполнения штрафного удара и подачи в штрафную Роберто Фернандес забил гол. Возможно, что в том эпизоде в момент паса он оказался в положении «вне игры», но доказать это без виртуальных офсайдных линий невозможно. Потому видеоассистенты не вмешались, и взятие ворот было засчитано.

Николя Муми Нгамале
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
Артем Чистяков
15
1
Читайте также
«Крылья Советов» разгромили «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ
«Ливерпуль» вдевятером проиграл «Тоттенхэму» в матче АПЛ
Разведчик ЗВО рассказал о взятии в плен двух групп боевиков ВСУ под Артемовском
Минобороны Турции сообщило о воздушных ударах по объектам РПК на севере Ирака
Глава британского МИДа предостерег от прекращения поставок оружия Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Крылья Советов» — «Спартак», «Оренбург» — «Зенит» и другие матчи
Кошмар двух столиц. «Зенит» и московские клубы не в себе, и это отличная почва для сезона-сенсации
Зарема Салихова считает, что костяк в «Спартаке» должен быть русским
Аршавин считает, что Бабич выглядит сильнее Джикии в «Спартаке»
Ромащенко оценил игру «Ахмата» в матче с «Динамо»
Жуков усомнился в кадровых решениях Абаскаля: «Масса вопросов»
Осинькин — о разгромной победе над «Спартаком»: «Получилось все, что мы запланировали»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аршавин считает, что Бабич выглядит сильнее Джикии в «Спартаке»

Зарема Салихова считает, что костяк в «Спартаке» должен быть русским
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 2
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 1 : 0
1.10 14:00
Факел – Сочи
 2 : 0
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 4 : 0
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости