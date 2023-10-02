Камоцци — о тренере для «Спартака»: «Карпин лучше Черчесова, я бы выбрал его»

Бывший помощник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о будущем Гильермо Абаскаля в московском клубе.

«Спартак» спрашивает у иностранных агентов о хороших тренерах, чтобы найти замену Абаскалю? Ко мне «красно-белые» не обращались по этому поводу. Вопрос главного тренера очень важен для такого большого клуба, как «Спартак». Следующими могут быть Черчесов или Карпин? Лучше Валерий Георгиевич, я бы выбрал его", — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

Ранее «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:4.

После 10 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 16 очками.

В следующем, 11-м туре РПЛ красно-белые сыграют на своем поле против ЦСКА. Матч состоится 8 октября.