Зарема Салихова: «Спартак» прибивали судейством в прошлом сезоне. Почему в этом должно быть по-другому?»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова резко высказалась о судействе после матча первого тура Российской премьер-лиги против «Ахмата» (1:1).

«Нас прибивали судейством в прошлом сезоне, в позапрошлом тоже любой спорный эпизод трактовался не в пользу «Спартака». Почему в этом сезоне должно быть по-другому? Разве появились факторы, указывающие на иной сценарий?» — сказала Салихова Sport24.

На 42-й минуте после двух желтых карточек подряд с поля был удален защитник «Спартака» Мацей Рыбус.

В концовке второго тайма Безбородов после использования ВАР показал желтую карточку вратарю хозяев Гиорги Шелии.

«Спартак» подаст жалобу на судейство по итогам матча 1-го тура РПЛ с «Ахматом».