«Спартак» обратится в ЭСК по поводу судейства в матче РПЛ с «Ахматом»

«Спартак» подаст протест на судейство по итогам матча 1-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

«Да, разумеется, мы будем обращаться в ЭСК», — заявил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

На 42-й минуте за две желтые карточки с поля был удален защитник «Спартака» Мацей Рыбус, проводивший свой первый матч за красно-белых в чемпионате России.

Также в концовке встречи главный арбитр Владислав Безбородов принял несколько спорных решений в пользу «Ахмата».