«Спартак» показал видео, как Промес ударил мячом в судью Безбородова

«Спартак» в первом туре чемпионата России сыграл вничью с «Ахматом» — 1:1.

В одном из эпизодов встречи полузащитник московской команды Квинси Промес попал мячом в арбитра Владислава Безбородова. Видео с этим моментом «Спартак» опубликовал в своих соцсетях.

После матча представители и болельщики «Спартака» остались недовольны судейством Безбородова. На 42-й минуте после двух желтых карточек подряд с поля был удален защитник «Спартака» Мацей Рыбус. В концовке второго тайма Безбородов после использования ВАР показал желтую карточку вратарю хозяев Гиорги Шелии.

«Спартак» подаст жалобу на судейство по итогам матча 1-го тура РПЛ с «Ахматом».