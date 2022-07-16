Талалаев — о матче со «Спартаком»: «Первый тайм — на отлично. Второй — на троечку»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Первая игра. Первая очко. Поздравляю всех со стартом сезона.

Селихов является лучшим игроком матча, совершил минимум три спасения. В нашем чемпионате мало таких вратарей, которые так спасают матчи.

Первый тайм — на отлично. Второй — на троечку. Нам нужно реализовывать свои моменты. Все остальное мы доработаем», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром» 23 июля. «Ахмат» на следующий день дома примет воронежский «Факел».