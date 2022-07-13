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Зарема об уходе Каттани: «Не имеем права заставлять жертвовать карьерой»

Зарема Салихова объяснила уход Луки Каттани из «Спартака»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в разговоре с «СЭ» прокомментировала уход Луки Каттани с должности спортивного директора московского клуба.

«Не надо слушать торговцев негативом и придумывать несуществующие причины. Мы пригласили Луку из «ПСЖ», где он работал шеф-скаутом. На тот момент в «Спартаке» были бюджеты, другие задачи, да и вообще у нас была другая страна, с прямыми вылетами хоть куда, а теперь команды катаются на поездах чтобы сыграть на выезде.

Что мы можем предложить сейчас, кроме шарфика с ромбиком? Такой специалист должен жить и работать в своей среде. Все европейские рынки для нас недоступны, еврокубков не будет еще очень-очень долго, может, уже никогда. Мы не имеем права подрезать крылья своим сотрудникам и заставлять жертвовать своей карьерой. Мы очень благодарны за проделанную работу, за долгожданный трофей.

Мне грустно от того, что мы только начали работать и все оборвалось. Мечты о европейских соревнованиях разбиты и веры в будущее российского футбола в условиях Газпром-лиги практически не осталось», — сказала Салихова «СЭ».

Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года. 13 июля красно-белые объявили об уходе итальянца из клуба.

 
Лука Каттани. Каттани предал «Спартак» и Абаскаля. Бегство красно-белых итальянцев продолжается

 

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Лука Каттани
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