Зарема об уходе Каттани: «Не имеем права заставлять жертвовать карьерой»
Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в разговоре с «СЭ» прокомментировала уход Луки Каттани с должности спортивного директора московского клуба.
«Не надо слушать торговцев негативом и придумывать несуществующие причины. Мы пригласили Луку из «ПСЖ», где он работал шеф-скаутом. На тот момент в «Спартаке» были бюджеты, другие задачи, да и вообще у нас была другая страна, с прямыми вылетами хоть куда, а теперь команды катаются на поездах чтобы сыграть на выезде.
Что мы можем предложить сейчас, кроме шарфика с ромбиком? Такой специалист должен жить и работать в своей среде. Все европейские рынки для нас недоступны, еврокубков не будет еще очень-очень долго, может, уже никогда. Мы не имеем права подрезать крылья своим сотрудникам и заставлять жертвовать своей карьерой. Мы очень благодарны за проделанную работу, за долгожданный трофей.
Мне грустно от того, что мы только начали работать и все оборвалось. Мечты о европейских соревнованиях разбиты и веры в будущее российского футбола в условиях Газпром-лиги практически не осталось», — сказала Салихова «СЭ».
Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года. 13 июля красно-белые объявили об уходе итальянца из клуба.
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16
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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