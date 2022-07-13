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Судейство

Сегодня, 16:35

РФС назначил арбитров на матчи первого тура премьер-лиги

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Павел Кукуян — главный арбитр матча «Динамо» — «Ростов».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

РФС назначил арбитров на матчи первого тура российской премьер-лиги.

Матчи пройдут 15-17 июля.

15 июля (пятница)

«Химки» — «Зенит»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Юрий Чеботарев.

16 июля (суббота)

ЦСКА — «Урал»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Николай Богач; инспектор — Сергей Мацюра.

«Оренбург» — «Крылья Советов»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Юрий Баскаков.

«Ахмат» — «Спартак»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Максим Гаврилин; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Эдуард Малый.

17 июля (воскресенье)

«Торпедо» — «Сочи»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Локомотив» — «Нижний Новгород»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Роман Милюченко; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Игорь Панин; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Сергей Французов.

«Краснодар» — «Факел»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Алексей Тюмин.

«Динамо» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Адлан Хатуев; инспектор — Сергей Зуев.

Источник: https://rfs.ru/news/216285
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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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