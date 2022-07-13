РФС назначил арбитров на матчи первого тура премьер-лиги
РФС назначил арбитров на матчи первого тура российской премьер-лиги.
Матчи пройдут 15-17 июля.
15 июля (пятница)
«Химки» — «Зенит»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Юрий Чеботарев.
16 июля (суббота)
ЦСКА — «Урал»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Николай Богач; инспектор — Сергей Мацюра.
«Оренбург» — «Крылья Советов»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Юрий Баскаков.
«Ахмат» — «Спартак»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Максим Гаврилин; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Эдуард Малый.
17 июля (воскресенье)
«Торпедо» — «Сочи»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Роман Милюченко; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Игорь Панин; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Сергей Французов.
«Краснодар» — «Факел»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Алексей Тюмин.
«Динамо» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Адлан Хатуев; инспектор — Сергей Зуев.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -