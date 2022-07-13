Полузащитник «Ахмата» Мосейчук перешел в «Кубань» на правах аренды
Полузащитник «Ахмата» Илья Мосейчук перешел в «Кубань» на правах аренды, информирует пресс-служба грозненского клуба.
22-летний Мосейчук в прошедшем сезоне выступал за «Текстильщик» на правах аренды. Полузащитник провел за ивановский клуб 37 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
По итогам сезона-2021/22 «Ахмат» занял седьмое место в Российской премьер-лиге.
Источник: http://fc-akhmat.ru/
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