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Полузащитник «Ахмата» Мосейчук перешел в «Кубань» на правах аренды

Алексей Еремин
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Полузащитник «Ахмата» Илья Мосейчук перешел в «Кубань» на правах аренды, информирует пресс-служба грозненского клуба.

22-летний Мосейчук в прошедшем сезоне выступал за «Текстильщик» на правах аренды. Полузащитник провел за ивановский клуб 37 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

По итогам сезона-2021/22 «Ахмат» занял седьмое место в Российской премьер-лиге.

Источник: http://fc-akhmat.ru/
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