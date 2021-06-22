Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Зарема Салихова отреагировала на заявление совдира «Спартака» о себе

17:40
Зарема Салихова и Леонид Федун. Фото AFP
Зарема Салихова и Леонид Федун. Фото AFP
Теги:

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, в своем Telegram-канале отреагировала на заявление совета директоров столичного клуба по поводу ее высказываний.

«Спасибо, что хоть здесь не стали врать, что по «собственному желанию». Ай да Фетисов, ай да молодец! Твои Telegram-каналы первые поддержали, — написала Салихова. — P.S. Болельщики, да, именно я привела его в «Спартак!». Каюсь».

3 мая Салихова вошла в совет директоров «Спартака», в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая она приняла решение о выходе из совета директоров клуба, так как была не согласна с выбором нового главного тренера красно-белых и трансферными целями команды.

Дополнительная информация:

https://t.me/zaremaplayboy/351

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 34935
Все опросы
Чего вы ждете от «Спартака» с Руем Виторией?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Сборная России выступила с заявлением после вылета с Евро-2020
Как время года влияет на характер каждого знака зодиака
Семья утонувшего подростка попала в жуткое ДТП, возвращаясь с озера
Сборная России выступила с заявлением после Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
11
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы