Зарема Салихова отреагировала на заявление совдира «Спартака» о себе

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, в своем Telegram-канале отреагировала на заявление совета директоров столичного клуба по поводу ее высказываний.

«Спасибо, что хоть здесь не стали врать, что по «собственному желанию». Ай да Фетисов, ай да молодец! Твои Telegram-каналы первые поддержали, — написала Салихова. — P.S. Болельщики, да, именно я привела его в «Спартак!». Каюсь».

3 мая Салихова вошла в совет директоров «Спартака», в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая она приняла решение о выходе из совета директоров клуба, так как была не согласна с выбором нового главного тренера красно-белых и трансферными целями команды.