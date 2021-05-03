Зарема Салихова и Юсуф Алекперов вошли в совет директоров «Спартака»

«Спартак» на официальном сайте объявил об изменениях в руководстве клуба.

В состав совета директоров были включены Зарема Салихова, супруга владельца клуба Леонида Федуна, а также Юсуф Алекперов — сын главы ПАО «Лукойл» и одного из главных акционеров клуба Вагита Юсуфовича Алекперова.

«В совете директоров футбольного клуба «Спартак-Москва» произошли изменения. Решением общего собрания акционеров в состав совета включены Зарема Салихова и Юсуф Алекперов, а Сергей Михайлов покинул орган управления клубом.

Кроме того, Зарема Салихова возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям ФК «Спартак-Москва», — говорится в сообщении.

«Спартак», набрав 50 очков в 27 матчах, занимает третье место в чемпионате России, отставая от идущего вторым «Локомотива» на два очка. У красно-белых матч в запасе.