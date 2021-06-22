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Совет директоров «Спартака» выступил с заявлением о высказываниях спутницы Леонида Федуна Заремы Салиховой

17:31
Зарема Салихова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зарема Салихова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Совет директоров «Спартака» выступил с заявлением по поводу высказываний Заремы Салиховой, супруги владельца клуба Леонида Федуна.

«В последние недели болельщики и пресса активно обсуждают многочисленные заявления Заремы Салиховой в ее Telegram-канале и на других площадках, в том числе затрагивающие деловую репутацию клуба.

Мы считаем необходимым заявить, что Зарема Салихова по ее собственному желанию больше не входит в состав совета директоров и не занимает каких-либо постов в клубе. Слова г-жи Салиховой могут быть расценены исключительно как мнение частного лица, не имеющее отношения к официальной позиции или политике ФК «Спартак-Москва», — говорится в заявлении пресс-службы.

3 мая Салихова вошла в совет директоров «Спартака», в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая она приняла решение о выходе из совета директоров клуба, так как была не согласна с выбором нового главного тренера красно-белых и трансферными целями команды.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-06-22-zayavleniye_soveta_direktorov_fk_spartak-moskva/

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