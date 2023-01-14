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Зарема Салихова: «Мевля в «Спартаке» — не мой трансфер и не мое решение»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Зарема Салихова и Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала информацию о возможном уходе защитника Михи Мевли из московского клуба.

13 января пресс-служба красно-белых сообщила, что Мевля пропустит первый зимний сбор команды в Дубае (ОАЭ) и может продолжить карьеру в другом клубе.

«Считаю ли я трансфер Михи Мевли провальным? Мевля — это не мой трансфер и не мое решение. Я могу говорить и судить только о своих приобретениях», — приводит «РБ Спорт» слова Салиховой.

Мевля перешел в «Спартак» в сентябре 2022 года и подписал контракт с клубом до конца июня 2023 года. 32-летний словенец провел 7 матчей за команду и не отличился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zarema-salihova-miha-mevlya-ne-moj-transfer-i-ne-moe-reshenie/

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Ф2(0)

22%

1.84

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Миха Мевля
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ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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