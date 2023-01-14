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Сегодня, 11:03

Аршавин: «Зенит» хотел продлить Дзюбу летом? У меня другая информация»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, действительно ли клуб хотел продлить контракт с экс-нападающим команды Артемом Дзюбой.

«Стоит ли Дзюбе пытаться реанимировать карьеру? Ему самому решать. Он должен определиться, чего хочет. «Зенит» предлагал Дзюбу летом продлить контракт? Не знаю, предлагали или нет. У меня другая информация. Дзюба выбрал Турцию, а дальше», — приводит слова Аршавина Sport24.

В августе 2022 года Дзюба покинул «Зенит» в статусе свободного агента и затем подписал соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор». В составе команды он забил 1 мяч в 5 матчах.

С 3 ноября 2022 года 34-летний форвард является свободным агентом.

Источник: Sport24

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Манчестер Сити

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
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Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

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22%

1.84

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Андрей Аршавин
Артем Дзюба
ФК Зенит
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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