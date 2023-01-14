Аршавин: «Зенит» хотел продлить Дзюбу летом? У меня другая информация»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, действительно ли клуб хотел продлить контракт с экс-нападающим команды Артемом Дзюбой.

«Стоит ли Дзюбе пытаться реанимировать карьеру? Ему самому решать. Он должен определиться, чего хочет. «Зенит» предлагал Дзюбу летом продлить контракт? Не знаю, предлагали или нет. У меня другая информация. Дзюба выбрал Турцию, а дальше», — приводит слова Аршавина Sport24.

В августе 2022 года Дзюба покинул «Зенит» в статусе свободного агента и затем подписал соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор». В составе команды он забил 1 мяч в 5 матчах.

С 3 ноября 2022 года 34-летний форвард является свободным агентом.