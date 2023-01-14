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Сегодня, 10:53

Старт следующего сезона в российском футболе запланирован на 22 июля

Ана Горшкова
Корреспондент
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Старт сезона-2023/24 в российском футболе намечен на 22 июля, сообщает ТАСС. По информации источника, планируется, что в этот день пройдет матч за Суперкубок России.

«Матч за Суперкубок России-2023 запланирован на 22 июля. Ожидается, что первые матчи Кубка России пройдут 25 июля, последние — 7 декабря. Начало розыгрыша Российской премьер-лиги запланировано на 28 июля. Планируется, что первая часть сезона в премьер-лиге завершится 11 декабря», — приводит ТАСС слова представителя РФС.

В организации отметили, что старт сезона-2023/24 в первой лиге и второй лиге намечен на 28 июля. Ожидается, что последние матчи перед зимней паузой во втором и третьем по силе дивизионах российского футбола пройдут 27 ноября.

В РФС подчеркнули, что даты являются предварительными и могут быть изменены. Структура календаря на сезон-2023/24 будет утверждена бюро исполкома РФС.

Источник: ТАСС

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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