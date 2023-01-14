Старт следующего сезона в российском футболе запланирован на 22 июля

Старт сезона-2023/24 в российском футболе намечен на 22 июля, сообщает ТАСС. По информации источника, планируется, что в этот день пройдет матч за Суперкубок России.

«Матч за Суперкубок России-2023 запланирован на 22 июля. Ожидается, что первые матчи Кубка России пройдут 25 июля, последние — 7 декабря. Начало розыгрыша Российской премьер-лиги запланировано на 28 июля. Планируется, что первая часть сезона в премьер-лиге завершится 11 декабря», — приводит ТАСС слова представителя РФС.

В организации отметили, что старт сезона-2023/24 в первой лиге и второй лиге намечен на 28 июля. Ожидается, что последние матчи перед зимней паузой во втором и третьем по силе дивизионах российского футбола пройдут 27 ноября.

В РФС подчеркнули, что даты являются предварительными и могут быть изменены. Структура календаря на сезон-2023/24 будет утверждена бюро исполкома РФС.