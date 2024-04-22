Зарема — о 5:1 с «Ростовом»: «Слишковича с важнейшей эмоциональной победой»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась впечатлениям от матча 25-го тура РПЛ против «Ростова» (5:1).

«Слишковича с важнейшей эмоциональной победой. Надеюсь, что после этой игры он останется приземленным, а руководством не будут допущены прошлые ошибки, как было с Абаскалем. Карпин — это Карпин, свой матч жизни он проиграл, теперь еще сезон в «Ростове» будет. Да и Глебова за 10 теперь не продашь в «Спартак», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

«Спартак» (38 очков) вышел на четвертое место в РПЛ. «Ростов» (34) остался восьмым в турнирной таблице.