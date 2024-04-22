Медина — о победе над «Ростовом»: «Сегодня лучший не я, а команда»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина подвел итоги матча 25-го тура РПЛ против «Ростова» (5:1).

«Я — MVP матча? Сегодня лучший не я, а команда. Мы отлично сыграли и хотим продолжить двигаться в этом направлении. Я счастлив за команду. Мы заслужили эту победу», — приводит слова Медины Sport24.

«Спартак» (38 очков) вышел на четвертое место в РПЛ. «Ростов» (34) остался восьмым в турнирной таблице.