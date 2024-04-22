Карпин — о травме Песьякова: «Вы футбол смотрели? В конце первого тайма его ударили»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал игру вратаря Сергея Песьякова в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5).

— Песьяков получил травму во время игры или перед?

— Вы футбол смотрели? В конце первого тайма его ударили, когда он сыграл на выходе. Тогда он получил травму.

— Не боитесь ли вы, что эта замена может психологически надломить Песьякова?

— Нет, не боюсь.

На 54-й минуте «Спартак» забил после ошибки Сергея Песьякова: отличился Хесус Медина.

«Спартак» (38 очков) вышел на четвертое место в РПЛ. «Ростов» (34) остался восьмым в турнирной таблице.