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Зарема Салихова отреагировала на опубликованный контракт Газизова со «Спартаком»

18:46
Шамиль Газизов. Фото ФК «Спартак»
Шамиль Газизов. Фото ФК «Спартак»
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, в своем Telegram-канале оперативно отреагировала на появившиеся подробности контракта бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова с красно-белыми.

«Подозрительно, что, наконец, «жирный» контракт Газизова слили. Просили последние полгода. А тут сразу после интервью, «типа это я не, вот и мой контракт тоже опубличили», — написала Зарема.

По информации Telegram-канала «Black Mirror», зарплата Газизова в московской команде составляла 6 650 000 рублей в месяц (без учета бонусов).

52-летний Шамиль Газизов работал в «Спартаке» с 10 июля по декабрь 2020 года. Сейчас он занимает пост гендиректора в «Уфе». До этого он работал в «Уфе» с 2010 года.

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