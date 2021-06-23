Новичок «Химок» Кирилл Большаков прокомментировал переход в подмосковный клуб.

«Очень рад, что перешел в «Химки». Я благодарен тренерскому штабу и руководству клуба за доверие.

Следил за «Химками, когда они играли в Кубке России. Можно сказать, вся страна следила. Переживал за команду и хотел, чтобы именно «Химки» взяли трофей. Ребята проделали огромную работу и заслуживали большего. Тогда понравился коллектив, который собрался в Подмосковье по подбору исполнителей и нежеланию уступать. Ранее про «Химки» слышал не так много, клуб для меня новый — буду потихоньку изучать.

Атмосфера на сборах в Кратово — хорошая, все нравится. Ребята в команде не смотрят на то, что ты младше. Помогают грамотным подсказом. Сразу почувствовал, что тренировки здесь интенсивные. Команда быстро работает с мячом, соответственно — нужно быстрее думать и принимать решения. Мне это нравится. Под руководством такого именитого тренерского штаба приятно работать. Для меня это дополнительная мотивация — я хочу прогрессировать. Мне есть чему учиться, и я только рад этому», — приводит слова футболиста сайт «Химок».

В минувшем сезоне первенства ФНЛ Большаков провел за «СКА-Хабаровск» 29 матчей и забил в них два гола.