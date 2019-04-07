16:37 | Футбол — РПЛ

"Замены усилили игру команды". Парфенов - о победе над "Енисеем"

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Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов после победы над "Енисеем" в матче 22-го тура премьер-лиги (3:2) заявил, что замены усилили игру его команды. 

– Благодарен ребятам, которые в сложнейшей ситуации вырвали победу, - приводит слова Парфенова официальный Твиттер "Урала". - Во втором тайме выпустили и второго нападающего, разгрузили центр поля. Замены усилили игру. Это общая победа всей команды.

"Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков. 

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Урал - Енисей

 

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