"Замены усилили игру команды". Парфенов - о победе над "Енисеем"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов после победы над "Енисеем" в матче 22-го тура премьер-лиги (3:2) заявил, что замены усилили игру его команды.

– Благодарен ребятам, которые в сложнейшей ситуации вырвали победу, - приводит слова Парфенова официальный Твиттер "Урала". - Во втором тайме выпустили и второго нападающего, разгрузили центр поля. Замены усилили игру. Это общая победа всей команды.

Дмитрий Парфёнов: "Благодарен ребятам, которые в сложнейшей ситуации вырвали победу. Во втором тайме выпустили и второго нападающего, разгрузили центр поля. Замены усилили игру. Это общая победа всей команды". #УралЕнисей pic.twitter.com/l2uT3Acu7i – ФК Урал (@FCURAL) 7 апреля 2019 г.

"Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков.

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