Захарян назвал главное событие 2021 года
12:20
Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян в интервью «СЭ» рассказал о своих задачах на текущий год.
— Какие цели ставишь перед собой на ближайшие 12 месяцев?
— Закрепиться в основном составе и играть все матчи.
— Главное событие для тебя за прошедшие 12 месяцев?
— Особо событий не было. Наверное, попадание в основной состав.
— Самое крутое событие в спорте прямо сейчас?
— Игра Криштиану Роналду.
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