Захарян назвал главное событие 2021 года

Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян в интервью «СЭ» рассказал о своих задачах на текущий год.

— Какие цели ставишь перед собой на ближайшие 12 месяцев?

— Закрепиться в основном составе и играть все матчи.

— Главное событие для тебя за прошедшие 12 месяцев?

— Особо событий не было. Наверное, попадание в основной состав.

— Самое крутое событие в спорте прямо сейчас?

— Игра Криштиану Роналду.

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