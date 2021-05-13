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Глушаков и Коваленко покрестили дочь

12:28
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков и футболистка ЦСКА Ксения Коваленко покрестили дочь. Об этом хавбек сообщил в своем Instagram.

«Ну вот и ещё один трогательный шажок в жизни Милы. Покрестили нашу малышку. Большое событие в ее жизни!» — написал Глушаков.

Глушаков и Коваленко вместе с 2020 года. 7 марта 2021 года у них родилась дочь Мила. В 2019 году Глушаков развелся с бывшей женой, Дарьей. У бывших супругов две дочери, Валерия (2011 г.р.) и Александра (2016 г.р.).

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