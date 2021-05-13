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Агент Ларссона сообщил, что за игроком следят клубы из топ-лиг

10:31
Джордан Ларссон. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Джордан Ларссон. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон по окончании сезона может покинуть московский клуб. Об этом рассказал агент футболиста Михаэль Янсен.

«За Джорданом следят клубы из топ-лиг. Сейчас он сосредоточен на окончании сезона. Он хочет попасть со «Спартаком» в Лигу чемпионов и поехать в составе сборной Швеции на чемпионат Европы.

Ларссон очень амбициозен. «Спартак» знает это, он является важным игроком для московской команды. Они могут вести открытый и уважительный диалог», — цитирует Янсена Aftonbladet.

По данным источника, красно-белые не продадут 23-летнего форварда менее чем за 15 миллионов евро. Сообщалось, что в игроке заинтересованы дортмундская «Боруссия» и «Вест Хэм».

Дополнительная информация:

https://www.aftonbladet.se/

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