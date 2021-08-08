Задоров обратился к Зареме: «У меня день рождения 16 апреля и буква «Р» в фамилии. Возьмете тренером?»
Защитник хоккейного «Калгари» Никита Задоров предложил свою кандидатуру на пост главного тренера футбольного «Спартака».
Задоров обратился к Зареме Салиховой, супруге владельца красно-белых Леонида Федуна.
«Зарема, у меня 16 апреля день рождения и буква «Р» есть, возьмете тренером в «Спартак»?» — написал в сторис своего Instagram Задоров.
Хоккеист пошутил над новостью о том, что бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов опубликовал скриншот переписки с Салиховой, в котором та предлагает выбирать нового тренера команды, исходя из даты его рождения и знака зодиака. По мнению Салиховой, тренер должен быть овном по гороскопу, а в его имени должна присутствовать буква «Р».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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