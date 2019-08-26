С метра — легко! Заболотный забил дебютный гол за «Сочи» и первый в РПЛ с мая 2018 года
Нападающий «Сочи» Антон Заболотный забил гол на 43-й минуте матча 7-го тура чемпионата России против «Урала».
28-летний Заболотный поразил ворота из пределов вратарской после прострела с правого фланга и рикошета. До цели было около метра.
Заболотный забил первый гол за «Сочи». Ранее форвард выступал за «Зенит». В последний раз российский футболист забивал в чемпионате России, выступая за сине-бело голубых, в матче 30-го тура РПЛ против «СКА-Хабаровска» (6:0). Игра прошла 13 мая 2018 года.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Сочи».
? Дебютный гол Антона Заболотного за «Сочи»!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 26, 2019
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