Нападающий «Сочи» Антон Заболотный забил гол на 43-й минуте матча 7-го тура чемпионата России против «Урала».

28-летний Заболотный поразил ворота из пределов вратарской после прострела с правого фланга и рикошета. До цели было около метра.

Заболотный забил первый гол за «Сочи». Ранее форвард выступал за «Зенит». В последний раз российский футболист забивал в чемпионате России, выступая за сине-бело голубых, в матче 30-го тура РПЛ против «СКА-Хабаровска» (6:0). Игра прошла 13 мая 2018 года.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Сочи».

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