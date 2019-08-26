РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

С метра — легко! Заболотный забил дебютный гол за «Сочи» и первый в РПЛ с мая 2018 года

18:43
Теги:

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный забил гол на 43-й минуте матча 7-го тура чемпионата России против «Урала».

28-летний Заболотный поразил ворота из пределов вратарской после прострела с правого фланга и рикошета. До цели было около метра.

Заболотный забил первый гол за «Сочи». Ранее форвард выступал за «Зенит». В последний раз российский футболист забивал в чемпионате России, выступая за сине-бело голубых, в матче 30-го тура РПЛ против «СКА-Хабаровска» (6:0). Игра прошла 13 мая 2018 года.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Сочи».

Урал — Сочи

Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица

Опрос

проголосовало: 17166
Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир