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Заболотный о возвращении в ЦСКА: «Подписание контракта с клубом стало для меня хэппи-эндом»

15:14
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Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал о своих впечатлениях от возвращения в клуб.

«Прошло много времени с тех пор, как я покинул ЦСКА, за эти годы я проделал тяжелый путь, а возвращение и подписание контракта стало хэппи-эндом. Для меня это новый вызов — теперь уже в статусе игрока основы. Я стремился к этому, желал, мечтал и в конце концов получил возможность играть за свой любимый, родной клуб. В команде многое поменялось, ЦСКА пережил серьезную перестройку. Сейчас состав гораздо моложе, все ребята очень перспективные, доказывают, хотят делать результат. Но в свою очередь могу сказать, что результата очень сложно добиться за маленький отрезок времени.

Мы работаем не только на сегодняшний день, а на ближайшие годы — чтобы ЦСКА шел к намеченным целям, к былому величию. Ставим задачи вернуть те чемпионские сезоны, что были раньше, тот уровень игры, который демонстрировался. Прямо сейчас хочу обратиться к армейским болельщикам: это не однодневная работа, и даже дело не одного года, поэтому нужно набраться терпения. Мы все терпим, стараемся, каждый день стремимся достичь результата. Даже когда не все получается, мы не сдаемся и не сдадимся никогда», — приводит официальный сайт армейцев слова Заболотного.

Заболотный — воспитанник ЦСКА. Форвард покинул клуб в 2013 году, летом 2021 года 30-летний россиянин вернулся к красно-синим на правах свободного агента, подписав контракт на 3 года.

Сегодня, 20 сентября состоится матч 8-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Спартак». Начало встречи — в 19.30 (мск).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 3
Матч завершен

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/anton-zabolotnyy-vozvrashchenie-i-podpisanie-kontrakta-stalo-kheppiendom/

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Иван Торопцев все материалы автора

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