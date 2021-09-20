Заболотный о возвращении в ЦСКА: «Подписание контракта с клубом стало для меня хэппи-эндом»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал о своих впечатлениях от возвращения в клуб.

«Прошло много времени с тех пор, как я покинул ЦСКА, за эти годы я проделал тяжелый путь, а возвращение и подписание контракта стало хэппи-эндом. Для меня это новый вызов — теперь уже в статусе игрока основы. Я стремился к этому, желал, мечтал и в конце концов получил возможность играть за свой любимый, родной клуб. В команде многое поменялось, ЦСКА пережил серьезную перестройку. Сейчас состав гораздо моложе, все ребята очень перспективные, доказывают, хотят делать результат. Но в свою очередь могу сказать, что результата очень сложно добиться за маленький отрезок времени.



Мы работаем не только на сегодняшний день, а на ближайшие годы — чтобы ЦСКА шел к намеченным целям, к былому величию. Ставим задачи вернуть те чемпионские сезоны, что были раньше, тот уровень игры, который демонстрировался. Прямо сейчас хочу обратиться к армейским болельщикам: это не однодневная работа, и даже дело не одного года, поэтому нужно набраться терпения. Мы все терпим, стараемся, каждый день стремимся достичь результата. Даже когда не все получается, мы не сдаемся и не сдадимся никогда», — приводит официальный сайт армейцев слова Заболотного.

Заболотный — воспитанник ЦСКА. Форвард покинул клуб в 2013 году, летом 2021 года 30-летний россиянин вернулся к красно-синим на правах свободного агента, подписав контракт на 3 года.

Сегодня, 20 сентября состоится матч 8-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Спартак». Начало встречи — в 19.30 (мск).