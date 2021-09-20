В понедельник, 20 сентября, состоится матч 8-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Локо» всего раз обыграл соперника. В текущем чемпионате «Урал» — худшая команда РПЛ: 2 очка в 7 турах и всего два забитых мяча. Команда занимает последнее место в таблице, «Локомотив» — четвертый.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Урал» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.