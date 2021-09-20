Азмун не сыграет с «Рубином»
Как стало известно «СЭ», нападающий «Зенита» Сердар Азмун не прилетел в Казань на сегодняшний матч 8-го тура премьер-лиги с «Рубином».
В этом сезоне 26-летний иранец провел в составе сине-бело-голубых 9 официальных матчей в РПЛ, Суперкубке страны и Лиге чемпионов, забив в них 6 мячей.
Напомним, что встречу в столице Татарстана также пропустят травмированные 28-летний хавбек Магомед Оздоев и 26-летний защитник Вячеслав Караваев.
Матч «Рубин» — «Зенит» состоится на стадионе «Ак Барс Арена», начало — в 18.30 (мск).
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