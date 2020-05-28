Заболевший коронавирусом Баринов рассказал о своем состоянии

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, у которого ранее обнаружили коронавирус, в Instagram рассказал о своем самочувствии.

— Всем привет, спасибо большое за сообщения и звонки. Я чувствую себя очень хорошо, надеюсь, что скоро все это закончится и приступлю к тренировкам с командой. Всем добра и здоровья! — сказал Баринов в сторис Instagram.

В сезоне-2019/20 23-летний Баринов провел 24 матча за «Локомотив» и забил два гола. Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня.