Заболевший коронавирусом Баринов рассказал о своем состоянии
21:30
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, у которого ранее обнаружили коронавирус, в Instagram рассказал о своем самочувствии.
— Всем привет, спасибо большое за сообщения и звонки. Я чувствую себя очень хорошо, надеюсь, что скоро все это закончится и приступлю к тренировкам с командой. Всем добра и здоровья! — сказал Баринов в сторис Instagram.
В сезоне-2019/20 23-летний Баринов провел 24 матча за «Локомотив» и забил два гола. Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня.
Заболевший коронавирусом хавбек «Локо» Баринов рассказал о своём состоянии pic.twitter.com/41l2Kyb4j0— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) May 28, 2020
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
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