Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич — о ситуации с заболевшими коронавирусом игроками команды, засчитанном поражении от «Краснодара».

— «Ротору» засчитали поражение со счетом 0:3 в матче с «Краснодаром». Ваша реакция?

— Понятно, что мы тут тоже сложа руки не сидели и информацию собирали. Готов вам заявить. Мы регламент не нарушили! В день игры с «Краснодаром» сдали тесты. У 15 футболистов и тренерского штаба они были отрицательными! Так что мы ничего не нарушили. Но мне до сих пор не понятен один момент.

— Какой?

— РПЛ не выдала нам штрих-коды для попадания на стадион в день игры. То есть мы ехали на стадион, не имея их на руках. Значит, лига приняла решение заранее? А почему о нем нам объявили только за час до начала встречи с «Краснодаром»? Кроме того, делегат матча, который тоже не имел штрих-кода, не должен был нас пускать на арену. Я его увидел только тогда, когда он мне показал письмо на компьютере и сказал, что игра не состоится. Больше от него я никаких объяснений не услышал! Так почему отменили матч? Кто взял на себя ответственность? На основании чего КДК засчитал нам поражение?

— Вы не поняли?

— Кто сорвал этот матч? «Ротор» был готов к игре. Продали билеты. Тогда объясните это все, пожалуйста, людям! Кто все-таки принял решение? Роспотребнадзор Московской области? Волгоградской области? Роспотребнадзор РПЛ? У меня до сих пор нет ответа. Решения, видимо, у нас принимаются в кабинетах... РПЛ сама не соблюдает регламент, который приняла перед стартом сезона. Не видно последовательности. По каким причинам отменили матч с «Краснодаром»? Мы читаем регламент. В день игры у нас 15 отрицательных тестов. У нас полноценная заявка, так? Кто принял такое решение? Кто запретил? Звонок Галицкого или кого-то еще? А потом еще нас лишают трех очков... (Виталий Айрапетов)

«За что засчитали поражение?! Мы не нарушили регламент!» Тренер «Ротора» атакует РПЛ и готов играть с «Ростовом»