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23 августа 2025, 13:40

Юсупов назвал плюсы и минусы лимита на легионеров

Александр Абустин
корреспондент

Бывший полузащитник сборной России Артур Юсупов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об идее введения нового лимита на легионеров в РПЛ.

«Уже не задумываюсь об этом. Есть плюсы и минусы. Плюс в том, что будет больше русских ребят. Минус — это искусственная конкуренция. Не знаю, как это скажется. Потому что когда все просто — это не всегда хорошо», — сказал Юсупов «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев анонсировал, что в РПЛ будет ужесточен лимит на легионеров. По его словам, цель — ограничение в 5 иностранцев на поле и всего 10 в заявке. Приказ будет подписан в этом году.

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Артур Юсупов
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Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров — история и формат ограничения в чемпионате России
Борис Ротенберг — о лимите: «Легионеры должны быть высочайшего класса, задавать тон нашему футболу»
Дюков: «Футбол политизирован сильнее всех из-за своей популярности»
Дегтярев — о дальнейшем изменении лимита на легионеров в РПЛ: «Посмотрю, как они себя будут вести»
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Ротенберг — о лимите на легионеров в РПЛ: «Для меня важно, чтобы россияне играли на лидирующих позициях»
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Юсупов — о легионерах «Зенита»: «Возможно, у клуба просто нет такой русской молодежи, как у «Локомотива» и ЦСКА»

Юсупов — о результатах «Динамо»: «Если у тебя костяк приходит из команды-середняка, то туда и будете двигаться»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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