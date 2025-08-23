Юсупов назвал плюсы и минусы лимита на легионеров

Бывший полузащитник сборной России Артур Юсупов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об идее введения нового лимита на легионеров в РПЛ.

«Уже не задумываюсь об этом. Есть плюсы и минусы. Плюс в том, что будет больше русских ребят. Минус — это искусственная конкуренция. Не знаю, как это скажется. Потому что когда все просто — это не всегда хорошо», — сказал Юсупов «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев анонсировал, что в РПЛ будет ужесточен лимит на легионеров. По его словам, цель — ограничение в 5 иностранцев на поле и всего 10 в заявке. Приказ будет подписан в этом году.