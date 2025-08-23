Юсупов — о результатах «Динамо»: «Если у тебя костяк приходит из команды-середняка, то туда и будете двигаться»

Бывший полузащитник сборной России Артур Юсупов в разговоре с «СЭ» оценил игру «Динамо» в текущем сезоне.

— Что думаете о неудачном старте Карпина в «Динамо»?

— Если у тебя костяк приходит из команды, которая в среднем занимает 10-е место, то туда и будете двигаться. Вот Сергеев, который становился чемпионом с «Зенитом», делает погоду. А когда берут из средней команды, то к тем позициям и будет клуб двигаться.

— То есть дело в недостатке качественных кадров?

— Раньше как было, если хочешь быть чемпионом — берешь игроков из первой пятерки. Они сделали ставку на футболистов «Ростова», посмотрим, что будет. Просто когда в команду приходят игроки из клуба на 10-м месте, то у них психологически уже сидит это, что они в середине таблицы. Нет менталитета чемпиона. Так было раньше. Поэтому в данной ситуации для меня не сильно удивительно, что они не могут найти себя.

После пяти туров РПЛ «Динамо» с 5 очками находится на 11-м месте в таблице чемпионата России.