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23 августа 2025, 13:26

Юсупов — о легионерах «Зенита»: «Возможно, у клуба просто нет такой русской молодежи, как у «Локомотива» и ЦСКА»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший полузащитник сборной России Артур Юсупов в разговоре с «СЭ» высказался о количестве иностранцев в составе «Зенита».

— В составе «Зенита» на матч против «Спартака» вышло 10 иностранцев, как вы относитесь к такому количеству легионеров?

— По-разному можно на это смотреть. У «Локомотива» и ЦСКА есть хорошие молодые игроки. Если они в порядке, то должны играть. А если просто молодой русский выходит на поле... Не то чтобы ЦСКА и «Локомотиву» повезло, наоборот, у них качественные академии, которые вырастили этих игроков, это поколение. Возможно, у «Зенита» просто нет такого поколения. Поэтому выходят лучшие. Если это бразильцы, то это просто настоящая конкуренция. Там не играют из-за паспорта. Думаю, в «Зените» не дураки сидят. Они ставят на данный момент сильнейших, а с другими, возможно, было бы хуже.

После пяти туров РПЛ «Зенит» с 6 очками находится на девятом месте в таблице чемпионата России.

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Артур Юсупов
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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