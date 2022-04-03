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Сегодня, 21:45

В субботу Изидор повторил рекорд чемпионатов России. В воскресенье Языджи установил новый

Языджи стал первым в истории футболистом, который отличился в каждой из пяти первых игр в чемпионате России
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юсуф Языджи реализует пенальти в ворота «Урала».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи спас для армейцев ничью в домашнем матче с «Уралом» в 23-м туре Тинькофф РПЛ (2:2) и стал первым в истории футболистом, который отличился в каждой из пяти первых игр в чемпионате России.

Турок установил рекорд турнира, превзойдя результаты Олега Гарина из «Океана» — 1992, Андрея Штолцерса из «Спартака» — 2000 и железнодорожника Вильсона Изидора, который побыл совладельцем достижения менее суток.

Футболисты, которые забивали минимум в трех дебютных матчах чемпионата России

Сезон

Игрок

Команда

Матчи

Серия

2021/22

Юсуф Языджи

ЦСКА

Спартак (г) — 2:0, Нижний Новгород (д) — 1:0, Локомотив (г) — 2:1, Рубин (д) — 6:1**, Урал (д) — 2:2

5

1992

Олег Гарин

Океан

Локомотив (г) — 1:2, Спартак Вл (д) — 2:1, Динамо Ст (д) — 2:0, Факел (г) — 1:0

4

2000

Андрей Штолцерс

Спартак

Локомотив (г) — 2:3, Кр.Советов (д) — 1:2, ЦСКА (г) — 1:2, Сатурн (д) — 3:0

4

2021/22

Вильсон Изидор

Локомотив

Химки (д) — 3:2, ЦСКА (д) — 1:2. Ахмат (г) — 3:2, Спартак (д) — 1:0

4

2014/15

Аблай Мбенг

Терек

Ростов (г) — 1:0, Спартак (д) — 4:2*, Арсенал (г) — 1:1

3

* Оформил дубль.
** Оформил хет-трик.

РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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