В субботу Изидор повторил рекорд чемпионатов России. В воскресенье Языджи установил новый

Языджи стал первым в истории футболистом, который отличился в каждой из пяти первых игр в чемпионате России

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи спас для армейцев ничью в домашнем матче с «Уралом» в 23-м туре Тинькофф РПЛ (2:2) и стал первым в истории футболистом, который отличился в каждой из пяти первых игр в чемпионате России.

Турок установил рекорд турнира, превзойдя результаты Олега Гарина из «Океана» — 1992, Андрея Штолцерса из «Спартака» — 2000 и железнодорожника Вильсона Изидора, который побыл совладельцем достижения менее суток.

Футболисты, которые забивали минимум в трех дебютных матчах чемпионата России

Сезон Игрок Команда Матчи Серия 2021/22 Юсуф Языджи ЦСКА Спартак (г) — 2:0, Нижний Новгород (д) — 1:0, Локомотив (г) — 2:1, Рубин (д) — 6:1**, Урал (д) — 2:2 5 1992 Олег Гарин Океан Локомотив (г) — 1:2, Спартак Вл (д) — 2:1, Динамо Ст (д) — 2:0, Факел (г) — 1:0 4 2000 Андрей Штолцерс Спартак Локомотив (г) — 2:3, Кр.Советов (д) — 1:2, ЦСКА (г) — 1:2, Сатурн (д) — 3:0 4 2021/22 Вильсон Изидор Локомотив Химки (д) — 3:2, ЦСКА (д) — 1:2. Ахмат (г) — 3:2, Спартак (д) — 1:0 4 2014/15 Аблай Мбенг Терек Ростов (г) — 1:0, Спартак (д) — 4:2*, Арсенал (г) — 1:1 3

* Оформил дубль.

** Оформил хет-трик.