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Даниил Фомин претендует на два динамовских рекорда

Фомин может повторить рекорд «Динамо» по реализованным пенальти в матчах чемпионата России
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Даниил Фомин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин реализовал пенальти в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:0), забив девятый гол в чемпионате-2021/22.

25-летний хавбек стал пятым игроком средней линии «Динамо», которому удалось отличиться больше восьми раз в одном сезоне высшего дивизиона. Те же девять мячей записали на свой счет Алексей Ионов, больше — по 12 раз — забивали Андрей Кобелев, Ролан Гусев и Игорь Семшов.

Полузащитники «Динамо», забившие больше семи голов за чемпионат

Сезон

Игрок

Страна

Матчи

Голы

2000

Ролан Гусев

Россия

30

12

1996

Андрей Кобелев

Россия

32

12

2011/12

Игорь Семшов

Россия

37

12

2021/22

Даниил Фомин

Россия

22

9

2014/15

Алексей Ионов

Россия

29

9

1995

Юрий Кузнецов

Россия

15

8

1992

Андрей Кобелев

Россия

16

8

2019/20

Максимилиан Филипп

Германия

20

8

1994

Александр Смирнов

Россия

22

8

1993

Бахва Тедеев

Россия

30

8

2011/12

Звездан Мисимович

Босния

35

8

Фомин дебютировал в премьер-лиге в 2019 году и в 78 матчах за «Уфу» и «Динамо» пробил 13 пенальти. За эти три сезона к 11-метровой отметке чаще подходил только Артем Дзюба. Но в отличие от полузащитника «Динамо» форвард «Зенита» допустил целых три ошибки.

Лидеры по исполненным пенальти с начала сезона-2019/20

Игрок

Команда

Матчи

Пенальти

Забитые пенальти

Артем Дзюба

Зенит

77

14

11

Даниил Фомин

Уфа, Динамо

78

13

13

Александр Соболев

Крылья Советов, Спартак

71

12

10

Кристиан Нобоа

Сочи

62

10

10

Дмитрий Полоз

Сочи, Ростов

72

10

10

Алексей Миранчук

Локомотив

31

8

7

Джордже Деспотович

Оренбург, Рубин, Арсенал

59

8

7

Никола Влашич

ЦСКА

61

8

5

Сердар Азмун

Зенит

67

8

5

Уже в этом сезоне Фомин вполне может повторить рекорд «Динамо» по реализованным пенальти в матчах чемпионата. В Краснодаре хавбек обогнал Дениса Колодина, на счету которого восемь забитых 11-метровых. Чаще с «точки» отличался только главный динамовский бомбардир Олег Терехин — 10 раз.

Футболисты «Динамо», которые забили больше всего пенальти в чемпионатах России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Голы с пенальти

Олег Терехин

1995-1999

146

67

10

Даниил Фомин

2020-н.в.

51

15

9

Денис Колодин

2005-2013

132

15

8

Игорь Симутенков

1992-1994

85

41

7

Андрей Кобелев

1992, 1995-1998, 2002

128

29

7

Максимилиан Филипп

2019-2020

27

9

6

Кевин Кураньи

2010-2015

123

50

6
Даниил Фомин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

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Зенит

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