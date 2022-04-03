Даниил Фомин претендует на два динамовских рекорда

Фомин может повторить рекорд «Динамо» по реализованным пенальти в матчах чемпионата России

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин реализовал пенальти в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:0), забив девятый гол в чемпионате-2021/22.

25-летний хавбек стал пятым игроком средней линии «Динамо», которому удалось отличиться больше восьми раз в одном сезоне высшего дивизиона. Те же девять мячей записали на свой счет Алексей Ионов, больше — по 12 раз — забивали Андрей Кобелев, Ролан Гусев и Игорь Семшов.

Полузащитники «Динамо», забившие больше семи голов за чемпионат

Сезон Игрок Страна Матчи Голы 2000 Ролан Гусев Россия 30 12 1996 Андрей Кобелев Россия 32 12 2011/12 Игорь Семшов Россия 37 12 2021/22 Даниил Фомин Россия 22 9 2014/15 Алексей Ионов Россия 29 9 1995 Юрий Кузнецов Россия 15 8 1992 Андрей Кобелев Россия 16 8 2019/20 Максимилиан Филипп Германия 20 8 1994 Александр Смирнов Россия 22 8 1993 Бахва Тедеев Россия 30 8 2011/12 Звездан Мисимович Босния 35 8

Фомин дебютировал в премьер-лиге в 2019 году и в 78 матчах за «Уфу» и «Динамо» пробил 13 пенальти. За эти три сезона к 11-метровой отметке чаще подходил только Артем Дзюба. Но в отличие от полузащитника «Динамо» форвард «Зенита» допустил целых три ошибки.

Лидеры по исполненным пенальти с начала сезона-2019/20

Игрок Команда Матчи Пенальти Забитые пенальти Артем Дзюба Зенит 77 14 11 Даниил Фомин Уфа, Динамо 78 13 13 Александр Соболев Крылья Советов, Спартак 71 12 10 Кристиан Нобоа Сочи 62 10 10 Дмитрий Полоз Сочи, Ростов 72 10 10 Алексей Миранчук Локомотив 31 8 7 Джордже Деспотович Оренбург, Рубин, Арсенал 59 8 7 Никола Влашич ЦСКА 61 8 5 Сердар Азмун Зенит 67 8 5

Уже в этом сезоне Фомин вполне может повторить рекорд «Динамо» по реализованным пенальти в матчах чемпионата. В Краснодаре хавбек обогнал Дениса Колодина, на счету которого восемь забитых 11-метровых. Чаще с «точки» отличался только главный динамовский бомбардир Олег Терехин — 10 раз.

Футболисты «Динамо», которые забили больше всего пенальти в чемпионатах России