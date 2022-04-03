Даниил Фомин претендует на два динамовских рекорда
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин реализовал пенальти в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:0), забив девятый гол в чемпионате-2021/22.
25-летний хавбек стал пятым игроком средней линии «Динамо», которому удалось отличиться больше восьми раз в одном сезоне высшего дивизиона. Те же девять мячей записали на свой счет Алексей Ионов, больше — по 12 раз — забивали Андрей Кобелев, Ролан Гусев и Игорь Семшов.
Полузащитники «Динамо», забившие больше семи голов за чемпионат
|
Сезон
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Голы
|
2000
|
Ролан Гусев
|
Россия
|
30
|
12
|
1996
|
Андрей Кобелев
|
Россия
|
32
|
12
|
2011/12
|
Игорь Семшов
|
Россия
|
37
|
12
|
2021/22
|
Даниил Фомин
|
Россия
|
22
|
9
|
2014/15
|
Алексей Ионов
|
Россия
|
29
|
9
|
1995
|
Юрий Кузнецов
|
Россия
|
15
|
8
|
1992
|
Андрей Кобелев
|
Россия
|
16
|
8
|
2019/20
|
Максимилиан Филипп
|
Германия
|
20
|
8
|
1994
|
Александр Смирнов
|
Россия
|
22
|
8
|
1993
|
Бахва Тедеев
|
Россия
|
30
|
8
|
2011/12
|
Звездан Мисимович
|
Босния
|
35
|
8
Фомин дебютировал в премьер-лиге в 2019 году и в 78 матчах за «Уфу» и «Динамо» пробил 13 пенальти. За эти три сезона к 11-метровой отметке чаще подходил только Артем Дзюба. Но в отличие от полузащитника «Динамо» форвард «Зенита» допустил целых три ошибки.
Лидеры по исполненным пенальти с начала сезона-2019/20
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Пенальти
|
Забитые пенальти
|
Артем Дзюба
|
Зенит
|
77
|
14
|
11
|
Даниил Фомин
|
Уфа, Динамо
|
78
|
13
|
13
|
Александр Соболев
|
Крылья Советов, Спартак
|
71
|
12
|
10
|
Кристиан Нобоа
|
Сочи
|
62
|
10
|
10
|
Дмитрий Полоз
|
Сочи, Ростов
|
72
|
10
|
10
|
Алексей Миранчук
|
Локомотив
|
31
|
8
|
7
|
Джордже Деспотович
|
Оренбург, Рубин, Арсенал
|
59
|
8
|
7
|
Никола Влашич
|
ЦСКА
|
61
|
8
|
5
|
Сердар Азмун
|
Зенит
|
67
|
8
|
5
Уже в этом сезоне Фомин вполне может повторить рекорд «Динамо» по реализованным пенальти в матчах чемпионата. В Краснодаре хавбек обогнал Дениса Колодина, на счету которого восемь забитых 11-метровых. Чаще с «точки» отличался только главный динамовский бомбардир Олег Терехин — 10 раз.
Футболисты «Динамо», которые забили больше всего пенальти в чемпионатах России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Голы с пенальти
|
Олег Терехин
|
1995-1999
|
146
|
67
|
10
|
Даниил Фомин
|
2020-н.в.
|
51
|
15
|
9
|
Денис Колодин
|
2005-2013
|
132
|
15
|
8
|
Игорь Симутенков
|
1992-1994
|
85
|
41
|
7
|
Андрей Кобелев
|
1992, 1995-1998, 2002
|
128
|
29
|
7
|
Максимилиан Филипп
|
2019-2020
|
27
|
9
|
6
|
Кевин Кураньи
|
2010-2015
|
123
|
50
|
6
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0