Нобоа: «Стыдно должно быть тем, кто так говорит...»

Нобоа заявил, что для «Сочи» каждая игра как финал

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа после матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:0) отметил, что ему не стыдно за отобранные очки у питерцев.

— Вы отобрали у «Зенита» четыре очка, а вокруг говорят, что вы должны были оба раза проиграть. Не стыдно?

— Стыдно должно быть тем, кто так говорит. У нас таких мыслей нет. Наоборот: каждая игра — как финал.

Нвапомним, Нобоа выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Сочи» идет на четвертой строчке.