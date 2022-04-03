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Нобоа: «Стыдно должно быть тем, кто так говорит...»

Нобоа заявил, что для «Сочи» каждая игра как финал
Гоша Чернов
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа после матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:0) отметил, что ему не стыдно за отобранные очки у питерцев.

— Вы отобрали у «Зенита» четыре очка, а вокруг говорят, что вы должны были оба раза проиграть. Не стыдно?

— Стыдно должно быть тем, кто так говорит. У нас таких мыслей нет. Наоборот: каждая игра — как финал.

Нвапомним, Нобоа выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Сочи» идет на четвертой строчке.

Кристиан Нобоа
ФК Зенит
ФК Сочи
1
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 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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 1 : 0
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Сочи – Арсенал
 2 : 0
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Спартак – ЦСКА
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27.02 19:00
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Зенит – Рубин
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Краснодар – Локомотив
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