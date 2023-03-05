Семин: «Я не знал о болезни Сасиева. Это был большой специалист»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на новость о смерти переводчика московского клуба Мурата Сасиева.

«Это большая потеря для всех нас. Такие трагические известия всегда приходят очень неожиданно и шокируют тебя. Последний год мы с Муратом не пересекались, я не знал о его болезни. Это был большой специалист, который знал свое дело на сто процентов. Он мог одновременно переводить сразу на несколько языков. Уникальный человек. Он был очень важен для команды и всех людей, которые были связанны с футболом. Невероятная доброта и отзывчивость — основные черты характера Мурата Сасиева. Все его будут помнить», — приводит слова Семина Sport24.

Сасиеву было 47 лет, он работал в «Локомотиве» с 2016 года.