Бразилец Костанца: «Почему бы Малкому и Клаудиньо не сыграть за сборную России?»

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца в разговоре с «СЭ» высказался о получении Малкомом и Клаудиньо паспорта РФ.

— Были удивлены тому, что ваши соотечественники Малком и Клаудиньо получили российский паспорт?

— Нет, это хорошо для них. Теперь они не будут считаться легионерами. Это хорошо как для команды, так и для них.

— Будет ли странным то, что они смогут спустя время сыграть за сборную России?

— Почему нет? Почему бы им не сыграть? Не думаю, что это странно.

24 февраля 2023 года бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.