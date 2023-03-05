«Динамо» — «Крылья Советов»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

В воскресенье, 5 марта, состоится матч 18-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Динамо» на своем поле примет «Крылья Советов». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге бело-голубые уверенно победили соперника со счетом 2:0. Но недавно «Динамо» проиграл «Крыльям Советов» по итогам двух матчей FONBET Кубка России (1:2, 1:1).

Следить за матчем «Динамо» — «Крылья Советов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.