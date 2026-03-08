Семин: «Нужно спросить у Хашига, почему он тогда голосовал за игру в минус 15 градусов?»

Бывший тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном переносе матча 20-го тура РПЛ между «Рубином» и «Краснодаром» из-за морозов в Казани.

В субботу, 7 марта, появилась информация о том, что «быки» настаивают на переносе матча из-за погодных условий — в воскресенье в Казани ожидается от минус 13 до минус 15 градусов.

«В нашей лиге периодически собираются президенты, директоры, руководители. Регламент составляют они. Если вы уже договорились, что играть можно в минус 15, как вы можете что-то поменять? Я бы не разрешил футболистам выступать в таких условиях, потому что это опасно для дыхания, легких. У нас была ситуация, когда мы полетели в Хабаровск, после матча заболело три игрока и «Локомотив» летел в Порту без трех футболистов. Но решение принимают президенты клубов. Нужно спросить у Хашига, почему он тогда голосовал за игру в минус 15 градусов? Я бы оставил допустимой температуру в минус 10 градусов. Но они же проголосовали иначе. Теперь играйте», — сказал Семин «СЭ».

Матч «Рубин» — «Краснодар» должен пройти в воскресенье, 8 марта, на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало игры запланировано на 17.00 мск.

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