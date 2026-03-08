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Семин: «Нужно спросить у Хашига, почему он тогда голосовал за игру в минус 15 градусов?»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном переносе матча 20-го тура РПЛ между «Рубином» и «Краснодаром» из-за морозов в Казани.

В субботу, 7 марта, появилась информация о том, что «быки» настаивают на переносе матча из-за погодных условий — в воскресенье в Казани ожидается от минус 13 до минус 15 градусов.

«В нашей лиге периодически собираются президенты, директоры, руководители. Регламент составляют они. Если вы уже договорились, что играть можно в минус 15, как вы можете что-то поменять? Я бы не разрешил футболистам выступать в таких условиях, потому что это опасно для дыхания, легких. У нас была ситуация, когда мы полетели в Хабаровск, после матча заболело три игрока и «Локомотив» летел в Порту без трех футболистов. Но решение принимают президенты клубов. Нужно спросить у Хашига, почему он тогда голосовал за игру в минус 15 градусов? Я бы оставил допустимой температуру в минус 10 градусов. Но они же проголосовали иначе. Теперь играйте», — сказал Семин «СЭ».

Матч «Рубин» — «Краснодар» должен пройти в воскресенье, 8 марта, на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало игры запланировано на 17.00 мск.

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Юрий Семин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
Владимир Хашиг
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Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Оренбург» — «Зенит», «Рубин» — «Краснодар» и другие матчи
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РПЛ рассказала о замерах температуры в Казани перед матчем «Рубин» — «Краснодар»

РПЛ: за два часа до матча «Рубина» и «Краснодара» температура в Казани — минус 11-12 градусов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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