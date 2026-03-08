РПЛ: за два часа до матча «Рубина» и «Краснодара» температура в Казани — минус 11-12 градусов

РПЛ в соцсетях сообщила, что за два часа до матча 20-го тура чемпионата России «Рубин» — «Краснодар» температура в Казани составляет минус 11-12 градусов.

Контрольный замер состоится в 16:00 мск — за час до начала встречи (17:00).

В лиге отметили, что для комфорта зрителей на трибунах арены работают инфракрасные обогреватели. Кроме того, клуб бесплатно предоставляет болельщикам универсальные грелки для рук, мягкие пенополиэтиленовые сидушки, а также горячий чай.

Ранее в воскресенье РПЛ напомнила, как проводятся замеры температуры и кто принимает решение о проведении матча в случае температуры, выходящей за пределы рекомендованных значений.

В субботу, 7 марта, появилась информация, что «Краснодар» якобы хотел перенести матч из-за морозов в Казани.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

08 марта, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)

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