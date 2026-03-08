РПЛ рассказала о замерах температуры в Казани перед матчем «Рубин» — «Краснодар»

Температура в Казани за три часа до игры 20-го тура чемпионата России «Рубин» — «Краснодар» составляла -12-13°С, информирует пресс-служба РПЛ.

Начало игры назначено на 17:00 мск.

В лиге отметили, что по регламенту для проведения матча делегат и судья в присутствии представителей команд могут трижды провести температурные замеры — за три часа, два часа и час до времени начала встречи. Температура воздуха при замерах должна быть в пределах рекомендованных значений — от -15°С до 35°С.

В РПЛ подчеркнули, что окончательное решение о проведении матча при температуре, выходящей за пределы рекомендованных значений, принимает главный судья при обязательном наличии согласия обеих команд. Если любая из команд отказывается от проведения матча, то игра отменяется и переносится на другой срок в порядке, предусмотренном регламентом.

В субботу, 7 марта, появилась информация, что «Краснодар» якобы хотел перенести матч из-за морозов в Казани.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

08 марта, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)

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