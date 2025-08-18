Семин считает, что у руководства «Динамо» есть претензии к Карпину из-за отсутствия результатов

Бывший главный тренер московского «Динамо» Юрий Семин считает, что у руководства бело-голубых накопилось немало вопросов к главному тренеру команды Валерию Карпину на фоне не очень хороших результатов на старте сезона.

«Динамо» набрало 5 очков в первых пяти турах РПЛ и занимает 12-е место в турнирной таблице.

А у «Динамо» есть свои проблемы, им надо наладить выход из обороны в атаку, потому что игроки в этих моментах делают чересчур много ошибок, и их за это наказывают. Я думаю, что у руководителей «Динамо» сейчас возникло много вопросов к Валерию Карпину. Но это стандартная ситуация, она есть и в других командах, которые на сегодняшний день не выполняют задач, которые им были поставлены, — и в «Спартаке», и в «Зените». К одним вопросов больше, к другим меньше. Поэтому и к Карпину есть претензии», — приводит РИА Новости слова Семина.

На старте чемпионата России сезона-2025/26 «Динамо» победило «Ростов» (1:0), сыграло вничью с «Балтикой» (1:1) и «Сочи» (1:1), а также уступило «Краснодару» (0:1) и ЦСКА (1:3).

Карпин возглавил московскую команду 13 июня, подписав контракт до лета 2028 года.