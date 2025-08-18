Футбол
18 августа, 13:15

Семин считает, что у руководства «Динамо» есть претензии к Карпину из-за отсутствия результатов

Алина Савинова

Бывший главный тренер московского «Динамо» Юрий Семин считает, что у руководства бело-голубых накопилось немало вопросов к главному тренеру команды Валерию Карпину на фоне не очень хороших результатов на старте сезона.

«Динамо» набрало 5 очков в первых пяти турах РПЛ и занимает 12-е место в турнирной таблице.

А у «Динамо» есть свои проблемы, им надо наладить выход из обороны в атаку, потому что игроки в этих моментах делают чересчур много ошибок, и их за это наказывают. Я думаю, что у руководителей «Динамо» сейчас возникло много вопросов к Валерию Карпину. Но это стандартная ситуация, она есть и в других командах, которые на сегодняшний день не выполняют задач, которые им были поставлены, — и в «Спартаке», и в «Зените». К одним вопросов больше, к другим меньше. Поэтому и к Карпину есть претензии», — приводит РИА Новости слова Семина.

Данил Глебов и&nbsp;Тамерлан Мусаев в&nbsp;матче &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА (1:3) 17&nbsp;августа.Очередной кошмар «Динамо» — снова 0:3 к перерыву! ЦСКА очень впечатляет

На старте чемпионата России сезона-2025/26 «Динамо» победило «Ростов» (1:0), сыграло вничью с «Балтикой» (1:1) и «Сочи» (1:1), а также уступило «Краснодару» (0:1) и ЦСКА (1:3).

Карпин возглавил московскую команду 13 июня, подписав контракт до лета 2028 года.

Источник: РИА Новости
Валерий Карпин
Юрий Семин
Популярное видео
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
  • ВладНик_22

    Вот это "анализ". Вот это "глубина мысли". Просто "гений". Даже дилитант, вроде меня и всех остальных местных знатоков, понимает то, что заявил бывший тренер Локомотива. И только автору опуса не понятно недовольство "гениального руководства" клуба. С головы все гниет. Это же очевидно.:joy::joy:

    18.08.2025

  • Nik

    карпин не тренер и со сборной надо гнать

    18.08.2025

  • Андрей

    Догадался

    18.08.2025

